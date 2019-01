Einbrecher steigen in Backshops ein

Symbolfoto: dpa

Lastrup/Molbergen (mab). Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche in Lastrup und Molbergen. In beiden Fällen sind Backshops das Ziel der Einbrecher gewesen. Um 3.30 Uhr wurde der Einbruch in der Bäckerei an der Cloppenburger Straße in Molbergen bemerkt. Der oder die Täter hatten die Räume durchwühlt und sind mit Bargeld im vierstelligen Bereich spurlos verschwunden.



Etwa eine Stunde später – also um 4.30 Uhr – wurde die Polizei über den zweiten Einbruch in Lastrup informiert. Auch in der Bäckerei an der Ladestraße fanden die Mitarbeiter durchwühlte Räume vor. In diesem Fall wurde Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Molbergen (04471/8429) und in Lastrup (04475/1565) entgegen.