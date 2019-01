Zweiter Frühling und fiese Anschläge

In den Startlöchern: (stehend von links) Andrea Thien, Rita von Höven, Günther Gäken, Michael Olliges, Werner Mählmann, Lena Wehs, Anja Schrapper, Christa Framme, (sitzend von links) Maria Meyer, Hildegard Wehs, Wilma Nehe, Luisa Cordes, Ingrid Wanke. Foto: Mareike Meyer

Peheim (mt). Die Spälkoppel Peheim studiert derzeit das Stück „Stiekeldraht um’t Himmelbedd“, eine dreiteilige Komödie von Helmut Schmidt, ein. „Die Lachmuskeln werden bei uns beansprucht!“, verspricht Luisa Cordes, die neue Spielleiterin des Ensembles. Für die Theatersaison 2019 fand die Spälkoppel sowohl für das Krimidinner im Landcafé Peek als auch für die Aufführung im Saalbetrieb Thoben genug Spielerinnen und Spieler sowie helfende Hände im Hintergrund.



Die Premiere erweitert das Repertoire der Laienspielscharr um ein neues Format. Erstmalig wird es einen Theaterbrunch am Sonntag, 17. März, ab 10 Uhr im Saal Thoben geben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.