Mit Gebetsheft die richtigen Worte finden

Druckfrisch: Das Heft für das Nachbarschaftsgebet erarbeiteten (von lins) Andreas Böhm, Marlies Bruns, Maria Möller, Silvia Gerwels, Maria Schrand, Andrea Niehaus, Angelika Siemer, Martina Hochartz. Pfarrer Uwe Börner (Mitte) war beratend tätig. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Es sei eine gute Tradition, dass Menschen am Vorabend der Beerdigung eines Verstorbenen zusammenkommen, um miteinander zu beten. Aber das Beten habe in unserer Gesellschaft nicht immer einen festen Platz, hatte der Liturgiekreis der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Molbergen festgestellt. Deshalb hat ein Team des Gremiums Gebete, Lieder, Kreuzwegandachten, den Rosenkranz oder Lichterandachten für das Nachbarschaftsgebet zu einem 124-seitigen Heft zusammengestellt, das mit zwölf Fotos bebildert ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.