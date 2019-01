Raus aus dem Kreis – rein in die Welt

35 Jahre bestimmten Lokalpolitik und Ehrenamt das Leben von Antonius Lamping

Garten statt Acker: Der Hof in Molbergen ist verpachtet. Antonius Lamping und Ehefrau Gertrud halten das Wohnhaus, Rasen und Beete in Schuss. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. 35 Jahre erstreckte sich der Aktionsradius von Antonius Lamping zwischen Barßel und Essen. Diesen Zirkelschlag hat der heute 71-Jährige ein bisschen erweitert. Seit er im Ruhestand ist und die meisten Ämter abgegeben hat, bereist er die Welt. Wenn der Molberger durch seinen Reisepass blättert, dann findet er das Ergebnis gar nicht so spektakulär. Das liegt aber nur daran, dass die Ein- und Ausreisestempel eher wahllos von den Zöllnern auf den Seiten verteilt wurden. Das gesamte MT-Portrait lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

