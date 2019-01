Roter Knopf startet Andacht in der Krippe

Kuriosität kommt bei Besuchern gut an

Überraschungsbesuch: Auch Weihbischof Wilfried Theising drückte in Molbergen den roten Knopf. Foto: Andreas Böhm

Von Aloys Landwehr



Peheim/Molbergen. Nach den Feiertagen stehen in vielen Gemeinden Krippenfahrten auf dem Programm. Dabei gibt es auch die ein oder andere Besonderheit zu entdecken. So stellen sich Besucher der Kirche St. Anna in Peheim oftmals folgende Fragen: Was machen ein Frettchen, eine Eule, Fische und ein knallroter Knopf, wie wir ihn eigentlich nur aus Quizsendungen kennen, in einer Krippe? Auch in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Molbergen findet sich der rote Knopf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.