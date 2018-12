Experte warnt vor illegalen Böllern

Bereitet vor: Chris Handke hat sich vor einem Jahr als Pyrotechniker selbstständig gemacht. Vor allem für Hochzeiten wird er gebucht. Fotos: © Handke

Von Sandra Hoff



Molbergen. Chris Handke ist Pyrotechniker aus Leidenschaft – aber nicht nur an Silvester. Er hat sich mit seinem Hobby vor etwa einem Jahr selbstständig gemacht und richtet Großfeuerwerke in ganz Deutschland aus. Aufträge bekommt er sogar aus Unna, Gladbeck oder Dortmund. „Das macht mir Spaß, ich bereite Menschen gerne eine Freude“, sagt der Molberger, der nach wie vor hauptberuflich als Zimmermann arbeitet. Aber auch zu Hochzeiten oder anderen Feiern bietet er Feuerwerke an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.