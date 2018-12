Vaske tritt bei Bürgermeisterwahl nicht an

Tritt nicht bei der Bürgermeisterwahl an: Sebastian Vaske. Foto: Vaske

Von Sandra Hoff



Molbergen. Molbergens stellvertretender Bürgermeister, CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender sowie Kreistagsabgeordneter Sebastian Vaske wird nicht bei der Bürgermeisterwahl in Molbergen antreten. „Ich habe nicht die Ambition, selbst zu kandidieren“. Bereits vor dem Start der Bewerbungsphase habe er dies im vertrauten Kreis erklärt. „Um nun keine Spekulationen aufkommen zu lassen, soll dies auch öffentlich bekannt gemacht werden“, erklärte der Christdemokrat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.