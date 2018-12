Dank Spenden: Zweijähriger kann hören

Glücklich: Auf dem einen Ohr kann der kleine Mark schon wieder hören. Das zweite Ohr wird operiert, sobald er sich von der ersten Operation erholt hat. Foto: Palij





Von Sandra Hoff



Molbergen. Im September hatte der Molberger Heimatverein der Deutschen aus Russland Spenden für den zweijährigen Mark Palij in der Ukraine gesammelt, weil dem Kind eine lebenslange Gehörlosigkeit drohte. Der Junge musste dringend operiert werden. Diesem Aufruf schloss sich auch die Münsterländische Tageszeitung an. Mit Erfolg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.