„Wenn wir es nicht schaffen, wer dann?“

Stimmungsvoll: Der Shanty-Chor „Molberger Binnenschipper“ unterhielt die Besucher mit Advents- und Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Volles Haus: Über 100 Molberger Senioren kamen zur Adventsfeier, zu der die Organisatoren um Rita Bäker neben Dechant Hermann-Josef Lücker als Referenten auch den Shanty-Chor Molbergen begrüßen konnte.



Dechant Lücker, von 1996 bis 2000 Kaplan in Molbergen rief dazu auf, die Adventszeit als Zeit des Wartens und der Besinnung zu nutzen. Zudem bezeichnete er die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland für Christen als eine Verpflichtung. „Wir können nicht sagen: ,Vor Gott sind alle Menschen gleich', wenn wir hier anders handeln", betonte er.