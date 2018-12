Nikolausturnier zieht über 1000 Besucher an

Hoher Besuch: Für den Nikolausbesuch nahmen die teilnehmenden Mannschaften Aufstellung auf dem Spielfeld. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Ermke. Als am späten Sonntagnachmittag der Nikolaus die Molberger Halle „Hinter dem Dweracker“ betrat, gab es für ihn kaum ein Durchkommen. Nicht nur die große Tribüne war voll besetzt, auch auf den Fluren herrschte ein dichtes Gedränge. Auf dem Spielfeld warteten die am Nikolausturnier des BC Ermke beteiligten Spieler darauf, ob der Nikolaus auch ein Präsent dabei hatte.



Insgesamt hatten sich am Samstag und Sonntag 42 Mannschaften in den vier Altersklassen von der C- bis zur F-Jugend spannende, aber jederzeit faire Duelle um die Pokale geliefert – stets angefeuert von Eltern, Betreuern und Vereinskollegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.