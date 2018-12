Ermke: 297 Solarmodule gestohlen

Symbolfoto: dpa

Ermke (her). 297 Solarmodule und fünf Wechselrichter haben bislang unbekannte Täter bei einem Stall in Ermke gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat zwischen dem 3. Dezember, 18 Uhr, und dem 4. Dezember, 6 Uhr ereignet. Der Tatort liegt an der Großenginger Straße. Die Diebe brachen ein Tor auf und gelangten so an die noch nicht montierten Module. Zum Abtransport dürften sie ein Fahrzeug oder Anhänger genutzt haben. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel. 04475-1565 entgegen.