Aschenputtel isst mit Prinz heimlich Eis

Farbenbfroh: In aufwendigen Kostümen und einem detailreichen Bühnenbild begeisterte das Hamburger Tourneetheaters die Kinder der Grundschule Molbergen. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Aschenputtel hat es wahrhaftig nicht einfach. Zwei Schwestern, die sie schikanieren und eine böse Stiefmutter, die ihr immer Unrecht gibt und Aufgaben stellt, die unmöglich zu lösen sind. Und der Vater ist immer auf Reisen. In kindgerechter Sprache präsentierte das Märchen der Gebrüder Grimm jetzt das Tournee Theater Hamburg in der Aula der Grundschule Molbergen.



Das unter der Regie von Ralf Bettinger aufgeführte Stück gefiel den Jungen und Mädchen vor allem durch sein aufwändiges Bühnenbild und die wunderschönen Kostüme.