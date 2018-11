Wohnidylle statt lautem Stadiongetöse

21 Bauplätze entstehen auf dem Fußballplatz am Waldeck in Molbergen

Es war einmal: Vom Clubhaus mit den Umkleidekabinen ist nur noch ein Schutthaufen übrig. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Es ist ein Problem, mit dem alle Kommunen zu kämpfen haben: Viele Menschen wollen bauen, aber es gibt nicht genügend Flächen. Zumindest in den Hauptorten der Gemeinden. In Molbergen wird jetzt ein Filetstück vorbereitet, um rund 20 Bauwilligen den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen: das alte Waldeckstadion.