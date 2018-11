Nachmittagsplätze kommen ins Angebot

Es geht voran: Im September soll die neue Kita in Betrieb gehen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Die Bauarbeiten für die neue Kita in Molbergen sind in vollem Gang, doch auch im provisorischen Domizil tut sich was. 75 Kinder sind in der Bücherei beziehungsweise alten Küsterei untergebracht, aber bislang ausschließlich vormittags. Ab dem 1. Januar 2019 soll es nach der einstimmigen Empfehlung des zuständigen Fachausschusses auch eine Nachmittagsbetreuung bis 15.45 Uhr geben. Zehn Anmeldungen liegen dafür bereits vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.