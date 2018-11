In einem Jahr brennt der Weihnachtsbaum

Es kann losgehen: Über den Start des Projektes freuen sich (von links) Landes-Caritasdirektor Dr. Gerhard Tepe, die Architekten Katharina Gerke und Andreas Ortmann, Stiftungsvorstand Guido Suing, Wohnbereichs-Verantwortliche Martina Hanrath sowie Bürgermeister Ludger Möller und sein allgemeiner Vertreter Andreas Unnerstall. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Um psychisch erkrankten Menschen ein „eigenständiges Leben“ zu ermöglichen, braucht es sozialen Wohnraum. Dieser ist Mangelware im Landkreis Cloppenburg. Darum startet das St.-Elisabeth-Stift Lastrup ein ambulantes Wohnangebot am Molberger Dorfpark. In die drei eingeschossigen Wohneinheiten können in genau einem Jahr sieben Personen einziehen.



Bei einem Treffen aller Beteiligten äußerte der Stiftungsvorstand des St.-Elisabeth-Stiftes, Guido Suing, seine Freude. „Mit ausschlaggebend für die Entscheidung war die Akzeptanz in den politischen Gremien und die nun vorliegende Förderzusage der Aktion Mensch in Höhe von 280000 Euro", betonte Suing.