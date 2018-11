MT-Dartduell: Ermker sind nicht zu knacken

Der BC setzt sich deutlich mit 12:0 durch

Gelungene Aktion: Die Spieler vom BC Ermke (in Blau) setzten sich am Ende deutlich gegen die MT durch. Foto: Bernd Götting

Von Oliver Hermes



Ermke. Die Überraschung blieb aus, am Ende war es deutlich: Die Dartspieler vom BC Ermke haben sich gegen die Münsterländische Tageszeitung durchgesetzt. Mit 36:7-Legs stand es 12:0 für die Regionalligaspieler.



Die MT-Taktik, im Vorfeld möglichst lange nichts von den eigenen (Un-)Fähigkeiten preiszugeben, war zunächst von Erfolg gekrönt. „Es war wie eine Wundertüte, wir wussten nicht, was auf uns zukommt“, sagte Thomas Rempe vom BC. Doch gleich in den ersten beiden Duellen war schnell klar, wohin die Reise an diesem Abend gehen sollte.