"Högschte" Konzentration: Til Bettenstaedt (vorn) und Heinz Haase beim Dart-Duell. Foto: Hermes

Ermke (her). Herausforderung angenommen und deutlich gewonnen: Die Dartspieler vom BC Ermke haben das Duell gegen die Münsterländische Tageszeitung mit 36:7-Legs und 12:0-Punkten für sich entschieden. In der ein oder anderen Partie ging es eng zu, mit ein wenig Glück wäre ein Ehrenpunkt für die MT durchaus drin gewesen.



Mehr dazu lesen Sie in unserer Ausgabe am Dienstag.