Mit Kartoffeln das Gedächtnis schulen

Unterhaltsam: Die Molberger Senioren üben das Kessens-Begrüßungsritual. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Etwas überrascht waren die Molberger Senioren schon, als Referent Martin Kessens sie zu Beginn bat, aufzustehen und sich zu begrüßen, indem sie sich die Hand geben und zudem die linke Hand auf die linke Schulter des Gegenübers zu legen hatten und das Ganze dann zu wechseln. Auch sonst schaffte es der ehemalige Leiter des Bildungswerks, die Besucher zu animieren, kräftig mitzumachen.



„Top im Kopf – Die dolle Knolle“ – allein das Thema verblüffte. Was hat die Kartoffel mit meinem Kopf zu tun? Schließlich war ein Referat zum Gedächtnistraining angekündigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.