Missbrauch: Vater scheitert mit Revision

Symbolfoto: dpa

Molbergen (ma). Rechtskräftig geworden ist das Urteil der Großen Jugendschutzkammer des Oldenburger Landgerichtes gegen den 42-Jährigen aus Molbergen, der seine minderjährige Tochter sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen. Das bestätigte am Montag Richterin Dr. Melanie Bitter, Pressesprecherin des Landgerichtes.



Wie berichtet, hatte die Kammer den Angeklagten im April dieses Jahres zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Der Verurteilung lag nur ein Fall des sexuellen Missbrauchs zugrunde. Angeklagt war der 42-Jährige aber wegen zahlreicher Fälle. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.