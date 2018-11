Spatenstich beendet bald Provisorium

Bau der Kindertagesstätte „Die Arche“ in Molbergen hat begonnen

Starteten die Arbeiten: (von rechts) Bürgermeister Ludger Möller, Pfarrer Uwe Börner, Bauunternehmer Gerd Glasa, die Architekten Stefan Knipper und Claudia Kleine, Leiterin Karin Möhlenkamp und 1. Allgemeiner Vertreter Andreas Unnerstall. Fotos: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Karin Möhlenkamp wird diese Kita, in der voraussichtlich 13 Mitarbeiter für die Kinder da sein werden, leiten. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Nun wurde offiziell der erste Spatenstich vollzogen.„Wir werden uns, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, im Zeitrahmen bewegen, so dass Mitte Januar das Richtfest gefeiert werden kann", erläuterten Claudia Kleine und Stefan Knipper vom Sögeler Architekturbüro Kleine.