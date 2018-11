21-Jähriger überfahren und lebensgefährlich verletzt

Symbolfoto: dpa

Molbergen (her). Lebensgefährlich verletzt wurde ein 21-Jähriger Molberger in der Nacht zu Samstag. Wie die Polizei mitteilt, lag der junge Mann gegen 5 Uhr mittig auf dem Ermker Weg. Ein 36-jähriger aus Lastrup erkannte die Person sehr spät und überfuhr den 21-Jährigen trotz Vollbremsung.



Der Überfahrene wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. Der Ermker Weg wurde für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Molbergen und ein Kriseninterventionsteam waren neben der Polizei vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.