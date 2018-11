Ermker gut gerüstet für MT-Dartduell

Regionalligist bereitet sich beim wöchentlichen Training auf die Partie am 17. November vor

Der BC Ermke: Bernd Bahlmann, Herbert Elfers, Thomas Rempe, Thomas Lübke und Friedrich Tönnies (oben v.l.) sowie Tobias Wewer, Bernd Kaßen, Bernd Ortmann und Fabian Koopmann (unten v.l.). Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Ermke. Pfeil um Pfeil landet in der Dartscheibe, die ein oder andere hohe Aufnahme ist dabei. Besonders bei den Doppel-Feldern wirken die Spieler treffsicher. Regionalligist BC Ermke zeigt sich gut gerüstet für das Duell gegen die Münsterländische Tageszeitung am Samstag, 17. November. „Wir nehmen die Herausforderung gerne an“, erklärt Kapitän Bernd Ortmann während des Trainings. Anwurf am 17. November ist um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ermke. Zuschauer sind willkommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.