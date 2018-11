Promille-Sünder setzt sich wieder ans Steuer

Symbolfoto: dpa

Molbergen (mab). Die Polizei hat ein zweites Strafverfahren gegen einen 42-Jährigen aus Molbergen eingeleitet. Der Verdacht: Er soll sich wieder ans Steuer gesetzt haben, obwohl ihm vor gut einer Woche der Führerschein abgenommen wurde. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.



Wie bereits berichtet, soll der 42-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss mit seinem Auto zu einer Tankstelle gefahren sein. Die Mitarbeiterin hatte bemerkt, wie betrunken der 42-Jährige offenkundig war. Sie konnte zwar nicht mehr verhindern, dass der Molberger wieder in sein Auto stieg und davonfuhr, informierte allerdings die Polizei. Die konnte dank des notierten Kennzeichens den Molberger schnell ausfindig machen. An dessen Haustür wurde ein Test am Alcomaten durchgeführt. Das Ergebnis: über 4 Promille. Schon an jenem Sonntag verlor der Molberger auf richterliche Anordnung den Führerschein und musste eine Blutprobe abgeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, liegt inzwischen das rechtlich relevante Ergebnis vor: 3,17 Promille.



Der Vorfall hat sich in Molbergen herumgesprochen. Umso verwunderter waren offenbar gleich mehrere Molberger, als sie den 42-Jährigen am Freitag im Auto auf der Molberger Straße sahen. Sie informierten die Polizei. Die Beamten konnten den 42-Jährigen zwar nicht auf frischer Tat erwischen. Aufgrund der Zeugenaussagen bestehe allerdings hinreichender Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis.