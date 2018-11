Auferstehung diesmal schon vor Ostern

Kreuzigungsgruppe in Molbergen zur Sanierung abgebaut

Molbergen. Viele, die am Sonntag um 15.30 Uhr zur Gräbersegnung auf den Friedhof in Molbergen gehen, werden das alte Friedhofskreuz vermissen. Steinmetz Heinz Stall aus Fürstenau ist von der Kirchengemeinde beauftragt worden, es zur restaurieren. In dieser Woche wurde die über 100 Jahre alte Kreuzigungsgruppe abgebaut, weil der Christuscorpus sowie die beiden Figuren von der Gottesmutter Maria und des Apostels Johannes sehr stark von Moos befallen und von der Witterung der vergangenen Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

