Liga-Spieler müssen sich warm anziehen

MT-Mannschaft hat die Regionalligisten des BC-Ermke an der Dartscheibe zum Duell herausgefordert

Pure Zuversicht: Olli Hermes (von links), Thomas Wahlich, Thomas Vorwerk, Heinz Haase und Til Bettensteadt haben die Regionalligisten aus Ermke herausgefordert. Das Team komplettieren Rolf Wulfers und Charly Oer. Foto: Tina Haedke

Von Thomas Vorwerk



Ermke. Die letzten Zweifel hat Kollege Olli Hermes ausgeräumt, als er den dritten Pfeil zielgenau ins 20er Feld setzt. 140 Punkte. Nicht die maximale Ausbeute, aber für die Vorbereitung auf das Turnier gegen die Regionalligisten aus Ermke ein klares Ausrufezeichen. Nein, die Münsterländische Tageszeitung hat sich mit der Herausforderung nicht zu viel vorgenommen. Spannende Begegnungen sind gewiss, wenn am 17. November Matchday im Dorfgemeinschaftshaus in Ermke ist.