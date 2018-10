Karin Riesenbeck jetzt offiziell Direktorin

Mit Urkunde: Mark Rayner-Lorentzen (links) überreichte das Dokument im Beisein von Molberges Pfarrer Uwe Börner an Direktorin Karin Riesenbeck. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Peheim. In einem stetigen Lernprozess sei sie, sagt Peheims Leiterin der Grundschule, Karin Riesenbeck. Es ist aber ein „Lernprozess, der sich nach drei Monaten gut anfühlt“, meinte die frisch ernannte Direktorin nach der Übergabe der entsprechenden Urkunde durch den schulfachlichen Dezernenten Mark Rayner-Lorentzen.



Als Nachfolgerin von Agnes Schrandt, die vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet wurde, hat die 44-Jährige mit Schuljahresbeginn bereits die Leitungsfunktion übernommen. Die jetzige Ernennung im Beisein von Bürgermeister Ludger Möller, seinem allgemeinen Vertreter Andreas Unnerstall sowie Pfarrer Uwe Börner war demnach eine reine Formsache, aber durchaus ein Akt mit Symbolwirkung.