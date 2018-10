Molberger fährt mit über 4 Promille zur Tankstelle

Symbolfoto: dpa

Molbergen (mab). Mit deutlich über 4 Promille hat sich ein 42-Jähriger aus Molbergen am Sonntagnachmittag ans Steuer gesetzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann zu einer Tankstelle. Dort bemerkte eine Mitarbeiterin, dass der Mann offenbar erheblich betrunken war. Sie konnte nicht verhindern, dass der 42-Jährige wieder ins Auto stieg und davon fuhr. Die Mitarbeiterin informierte die Polizei. Dank des notierten Kennzeichens klingelten Polizisten schon kurze Zeit später an der Haustür. Dort wurde ein Test am Alcomaten durchgeführt. Ergebnis: 4,46 Promille. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahmung des Führerscheins an. Gegen den Molberger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.