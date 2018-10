Totes Reh: Jäger verdächtigt Wolf

Foto: Archiv/Niehues

Molbergen (mab). Am Westufer der Thülsfelder Talsperre ist ein totes Reh entdeckt worden. Wie der Polizei am Montag mitteilte, wurde der Fund bereits am Freitagnachmittag gemeldet. Die Beamten informierten den zuständigen Jagdpächter. Der äußert nun den Verdacht, dass das Reh womöglich von einem Wolf gerissen wurde – offenbar weil das Verletzungsbild diesen Rückschluss erlaubt. Das Reh soll nun in im Laufe dieser Woche von Experten untersucht werden, ob sich dieser Verdacht bestätigt.



Einen offiziellen Nachweis für einen Wolf gibt es laut Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft in Niedersachsen (noch) nicht. Das einzig bekannte Aufkommen von Wölfen gibt es bislang in Goldenstedt (Landkreis Vechta). Den letzten gemeldeten Verdacht im Landkreis Cloppenburg auf einen Wolfsriss gab es im Januar. Ein Jäger entdeckte ein totes Reh im Baumweg in Halen. Auch in diesem Fall wurde ein Wolfsriss vermutet. Nachweisen ließ sich dieser aber nicht mehr, da das Reh zu lange im Wald gelegen hatte und deshalb anderer Ursachen nicht mehr ausgeschlossen werden konnten.



Sobald der Verdacht auf einen Wolfsriss besteht, wird ein Wolfsberater des Landes Niedersachsen hinzugezogen. Drei von ihnen sind für den Landkreis Cloppenburg zuständig. Sie machen Fotos von dem Tier, dokumentieren mit standardisierten Protokollen und nehmen DNA-Proben. Diese werden an das Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen geschickt. Anhand aller vorliegenden Informationen stellt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz offiziell fest, ob es sich tatsächlich um einen Wolfsriss handelt. Oder eben auch nicht: Bei einem getöteten Schaf in Nutteln konnte im Februar ein Wolf ausgeschlossen werden. Aktuelle Wolfsrisse sind im gesamten Oldenburger Münsterland mit Stand vom 11. Oktober nicht bekannt.

