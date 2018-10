„Unsere Arbeit wird hier einfach gebraucht“

Junge Ermkerin engagiert sich in Ruanda

Wie eine Famiie: Juliane Kaiser (links) fühlt sich in dem Heim für Menschen mit Behinderungen, hier mit weiteren Mitarbeitern, in Ruanda sehr wohl. Foto: Kaiser

Von Sandra Hoff



Ermke/Ruanda. Immer kalt duschen? Vor neun Wochen war das noch undenkbar für Juliane Kaiser. Heute gehört das in Ruanda zu ihrem Alltag. Anfang August flog die 21-jährige Ermkerin nach Afrika, um im Rahmen eines Freiwilligendienstes in einem Heim für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu arbeiten. Ein Jahr ohne Familie, ohne Freund, ohne Freunde. Der Freiwilligendienst ist Teil des Weltwärts-Programms, das durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufen wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.