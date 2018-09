Neue Tradition in Molbergen begründet

Zufrieden mit dem ersten NFV-Cup: Organisator Friedhelm Remmers (links) und Präsident Hans-Jürgen Hoffmann (rechts) überreichen Wanderpokal, Ball und Urkunde an den Mannschaftsführer des siegreichen Gymnasiums ULF Cloppenburg. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Das Gymnasium Liebfrauenschule Cloppenburg (ULF) hat den in Molbergen ausgetragenen NFV-Cup gewonnen und holte sich damit den vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV), Kreis Cloppenburg, gestifteten Wanderpokal. Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Hoffmann überreichte diesen persönlich. Die Oberschule Emstek musste mit dem 2. Platz vorliebnehmen. Platz drei ging an die Anne-Frank-Schule Molbergen.