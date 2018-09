Ohne schlechtes Gewissen zur Jagd gehen

Jagdhornbläsergruppe Molbergen feiert 50-Jähriges

Geschmückt: Passend zur Hubertusmesse mit Pfarrer Uwe Börner geschmückten war die Molberger Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Ein Hirschgeweih, Füchse und zahlreiche Pflanzen aus dem Wald schmückten jetzt die voll besetzte Molberger Pfarrkirche St. Johannes Baptitst in Molbergen. Anlass war die Hubertusmesse, mit der die Bläsergruppe Molbergen in der voll besetzten Kirche ihr 50-jähriges Bestehen feierten. Die Jäger zeigten damit selbstbewusst Flagge als Bewahrer der Natur. Das Hegen und Pflegen der Natur als Gottes Schöpfung in der Nachfolge des Heiligen Hubertus stellte Pfarrer Uwe Börner in seiner Predigt als wichtigen Punkt heraus.