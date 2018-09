„Taka-Tuka-Land“ ist jetzt in Molbergen

Spende zur Einweihung: Vor dem neuen Tipi-Zelt überreichten Monika Kotterba und Susanne Bürsken einen Scheck. Darüber freuen sich Pfarrer Uwe Börner, Margret Klünemann, Witali Bastian, Bürgermeister Ludger Möller (von links) und die Kinder des Kindergartens. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einm bunten Nachmittag weihten die Beteiligten am Samstag das „Taka-Tuka-Land“ des Molberger Kindergartens „Unter dem Regenbogen“ eröffnet. Denn der Kindergartenwald ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kindergartens, der katholischen Kirche und der Gemeinde. Mit dem großen Tipi-Zelt im Zentrum liegt das Areal im ehemaligen Pastors Busch zwischen Kindergarten und Pastors Garten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.