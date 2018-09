Anwohner sehen Gemeinde in der Pflicht

Prozessionsweg: Linda Ludmann steht vor einem der Bäume, dessen Äste immer wieder mit Lkw kollidieren. Zusammen mit Anwohnern hat sie die Straße mit „Verkehrsschildern" versehen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Molbergens Mitte ist dicht. Der Bau des Kreisverkehrs raubt aktuell vielen Autofahrern den letzten Nerv. Das ständige Warten vor den Ampeln oder die Tatsache, nicht immer direkt zum Ziel fahren zu können, klaut Zeit. Aber nicht nur Autofahrern geht die Situation bisweilen auf den Zeiger. Auch Anwohner erreichen ihre Geduldsgrenze. Eine davon ist Linda Ludmann.



Die Lehrerin wohnt im Prozessionsweg und ist verärgert. Immer noch. Bereits im Juni hatte sie sich an die MT gewandt, weil Lkw- und Autofahrer sich in Molbergen Schleichwege suchen, um Umleitungen nicht nutzen zu müssen. Passiert sei seitdem allerdings nichts. „Trotz Durchfahrtverbots durchqueren täglich viele Lkw unsere Straße", ärgert sich Ludmann.