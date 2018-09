Kinder schmieden gemeinsam eine Oper

Aufmerksame Kinder: Ritter Gluck will von den Grundschülern wissen, wie Donner-Töne klingen.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Gelächter, große Augen und Kinder, die sich vor Begeisterung nicht auf ihren Plätzen halten können: Mit zwei Aufführungen besuchte das „Ensemble Prisma“ am Donnerstag die Grundschule Molbergen. Der erste Auftritt des Stücks „Ritter Gluck im Glück“ galt den Erst- und Zweitklässlern, der zweite den Dritt- und Viertklässlern. Das „Ensemble Prisma“ schafft es, die Kinder eine Stunde bei der Stange zu halten. Aufmerksam folgen die Jungen und Mädchen dem Stück und lassen sich auch nicht von Nebenschauplätzen ablenken. Selbst dann nicht, als die Glocke zur großen Pause ertönt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.