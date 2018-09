Wohnhaus und Carport geraten in Brand

Symbolfoto: Bänsch

Molbergen (her). In Brand geraten ist ein Carport in Molbergen am Sonntagnachmittag. Die Flammen schlugen anschließend auch auf das Wohnhaus an der Beethovenstraße über. Wie die Polizei mitteilt, waren zum Zeitpunkt des Feuers noch die 41-jährige Anwohnerin sowie der 41-jährige Ehemann im Wohnhaus. Beide Anwohner sowie ein 19-jähriger Feuerwehrmann wurden bei dem Brand leicht verletzt. Sie wurden mit Rauchgasvergiftung vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.



Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen, die mit vier Fahrzeugen und etwa 45 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Außerdem waren neben mehreren Rettungskräften, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen, auch zwei Kollegen der Psychosozialen Notfallversorgung des Landkreises Cloppenburg vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.