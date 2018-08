„Wir werden alle älter, aber nicht klüger“

Pfarrer em. Konrad Drees liest dem Molberger Bürgermeister Ludger Möller einige Sätze aus der fertigen Festrede vor. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Der Festvortrag ist so gut wie fertig, sonst könnte ich ja nicht mehr schlafen“, sagt Konrad Drees mit einem schelmischen Lachen. Der emeritierte Pfarrer wird am kommenden Sonntag im Pfarrheim den Kirmes-Festvortrag halten. Dass Drees dafür gewonnen werden konnte, freut Molbergen Bürgermeister Ludger Möller besonders. Denn der ehemalige Molberger Pfarrer werde in seiner humorvollen und bodenständigen Art die Zuhörer sehr ansprechen. „2003 hat Pfarrer Drees schon einmal den Festvortrag gehalten“, erinnert sich Möller, „das war sicher einer der besten, den wir in Molbergen gehört haben“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.