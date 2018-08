Rein in die „Lüttke Staomd“

Neuer Name und neue Farbe: Gregor G. Hollenstein und Ria Hawighorst (von links) enthülten gestern im Beisein von Molbergens Bürgermeister Ludger Möller (2. von rechts) sowie Prokurist Gerrit Bullenkamp und Tamara Ridinger das neue Schild der Tagespflege. Foto: Thomas Vorwerk

Molbergen (erk). Der Name und die räumliche Nähe zum Demenzzentrum haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Tagespflege in Molbergen mit ihren 14 Plätzen nicht die Auslastung hatte, die man sich wünschte. Das vermutet zumindest die Geschäftsführung der Betreibergesellschaft und hat dem Kind einen neuen Namen gegeben. Die Einrichtung heißt künftig „Lüttke Staomd“ – kleine Stube. Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.