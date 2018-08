Petra Gerasch startet trotz Handicap durch

Wieder im Job: Petra Gerasch sitzt an ihrem neuen Arbeitsplatz bei der Firma Osterhus in Molbergen. Über die Schulter schauen ihr (von links) Markus Jakoby (Jobcenter), Klemens Miosga, Silke Zickfeld und Clemens Osterhus (alle Fa. Osterhus). Foto: Frank Halbsguth

Molbergen (mt). Lange sah es für die alleinerziehende Mutter nicht gut aus. Denn seit ihrer Geburt leidet Petra Gerasch an einer Spastik, die sie beim Laufen stark beeinträchtigt und den Einsatz von Gehhilfen erfordert. Das erschwerte die berufliche Entwicklung. Aber seit Juni arbeitet die Lastruperin jetzt als Technische Produktdesignerin Tiefbau bei der Firma Osterhus in Molbergen. Der Weg dahin war beschwerlich. Zum Guten wendete sich das Blatt nach einem zweineinhalbwöchigen Praktikum bei der Firma Osterhus im Rahmen einer Maßnahme des Jobcenters Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

