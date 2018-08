Peheimer feiern gleich drei Anlässe

Stimmgewaltig: Frauenchor und Männergesangsverein bestreiten am Samstag unter Leitung von Dirigentin Chantal Dimplewar das Jubiläumsprogramm. Foto: la

Peheim (la). Die Verantwortlichen hoffen, dass das gesamte Kirchspiel und viele Gäste und Freunde auf den Beinen sind. Denn Frauenchor und Heimatverein feiern Samstag und Sonntag mit einem großen Programm ihre Jubiläen und die Kirmes.



Ein großer Galaabend am Samstag setzt das 25-jährige Bestehen des Frauenchors im Rahmen der Kirmes auf dem Festplatz in Szene. Frauenchor, Männergesangverein und Jugendchor sowie Solisten zeigen dabei einen Querschnitt moderner Chormusik zum Thema „Musik aus Leidenschaft“. Auch zum „Rudelsingen“ wird eingeladen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.