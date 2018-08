„Prinzessinnen“ sind stärkstes Damenteam

36. Billard-Pokalturnier in Molbergen

Stolzer Sieger: Den großen Wanderpokal gewann Carsten Becker vom Blau-Weiß Lohne (rechts). Der 2. Vorsitzende vom PBC Molbergen Christian Benken (links) war beim Halten behilflich. Foto: Clemens Bohmann

Molbergen (mt). Carsten Becker vom Blau-Weiß-Lohne ist der neue „Besitzer" des über einen Meter großen Wanderpokals, um den beim Pool-Billard-Turnier in Molbergen gerungen wurde. Mit 3:0 Punkten im Finale besiegte er Jörg Nöllenburg aus Bassum und entschied damit die Einzel-Disziplin für sich. Reinhard Tönnies vom PBC Molbergen erreichte den 8. Platz im Einzel. Als Sieger der Mannschaften setzte sich das Team aus Visselhövede gegen den Pool-Billard-Club Wesel durch. Bei den Damenmannschaften waren die „Die Prinzessinnen mit Schuss" aus Hannover am stärksten und holten sich den Sieg.