Lanz-Bulldogs sind nicht zu überhören

300 Fahrzeuge bei Oldtimertreffen Dwergte

Besuchermagnet: Der Lanz-Bulldogg genießt Kult-Status unter den Kennern der alten Fahrzeuge. Fotos: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen/Dwergte. Viel los war beim Oldtimertreffen in Dwergte: Über 300 alte Fahrzeuge von Treckern über Autos und Unimogs bis zu Lastwagen präsentierten 20 Oldtimerclubs von der Nordsee bis ins Osnabrücker Land. Das Gelände an der Straße „Zum Meer“ und in der Dorfmitte war dafür ideal. Auf einem Floh- und Teilemarkt konnten die Oldtimerfreunde fündig werden und der gastgebende Oldtimerclub Dwergte hatte ein Rahmenprogramm zusammengestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.