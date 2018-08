Kreisel nimmt immer weiter Formen an

Foto: Gemeinde Molbergen

Molbergen (mt). Am Kreisel in Molbergen raucht und dampft es. Die Bauarbeiter in der Molberger Ortsmitte sind gut im Zeitplan. Statt Ende November soll der Kreisverkehr sogar schon Ende Oktober fertiggestellt sein, „aktuell sieht alles danach aus, dass wir diesen Termin auch einhalten können“, sagt Bürgermeister Ludger Möller. Seit Mitte Mai rollen die Bagger und mittlerweile ist der innere Kreis deutlich zu erkennen. Noch zweieinhalb Monate müssen sich die Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Die Umleitungsstrecke ist aber ausgeschildert und auch die Tankstelle ist weiterhin erreichbar.

