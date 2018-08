Ein Meter hoher Pokal reizt Billardspieler

Europas größtes Billard-Pokal-Turnier findet Samstag und Sonntag in Molbergen statt

Eindrucksvoll: Der Sieger im Billard-Einzelwettbewerb aus 2017, Alex Kerstin, mit dem großen Wanderpokal. Foto: Clemens Bohmann

Molbergen (mt). 292 Meldungen stehen auf der Liste und sogar vier auf der Warteliste für das Billardturnier, das am Samstag und Sonntag in Molbergen stattfindet. Dass die Wartenden noch aufrücken können, ist jedoch unwarhscheinlich, denn das mit abstand größte Pokalturnier Europas wird sich kein Spieler entgehen lassen. Der Pool-Billard-Club (PBC) Molbergen richtet diese Veranstaltung zum 36. Mal für Einzelspieler und zum 22. Mal für Mannschaften aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.