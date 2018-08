Neubau von Aldi und Rossmann rückt näher

Eröffnung der neuen Märkte für März 2019 geplant

Plattgemacht: Die Vorbereitungen für den Neubau einer Aldi- sowie einer Rossmann-Filiale laufen. Hierfür wurde jetzt ein altes Gebäude an der Straße „Alter Schützenplatz“, das das Handelsunternehmen zuvor gekauft hatte, abgerissen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Was lange währt: Das Handelsunternehmen Aldi Nord packt in diesem Herbst den Neubau der Filiale im Molberger Zentrum an. Dafür schließt Aldi seinen Markt an der Straße „Alter Schützenplatz“, damit an selber Stelle eine neue Filiale errichtet werden kann. Nach neuem Konzept. Geht alles glatt, soll im März 2019 die Neueröffnung gefeiert werden – zusammen mit der Drogeriekette Rossmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.