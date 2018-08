Gemeinde plant zwei Feste für ihre Bürger

Molberger feiern am ersten Septemberwochenende unter dem Kirchturm

Festredner: Pfarrer em. Konrad Drees hält auf der Molberger Kirmes einen Vortrag. Foto: A. Böhm

Von Sandra Hoff



Molbergen. Fällt in diesem Jahr die Molberger Kirmes aus? Findet stattdessen die Einweihung des Mehrgenerationenparks statt? Enstprechende Gerüchte kursieren aktuell in Molbergen. „Wir feiern beides“, sagt Bürgermeister Ludger Möller. Am 1. und 2. September laden die Molberger wieder zu dem traditionellen Fest ein. Dafür stellt die Kirche erneut den Adolf-Kolping-Platz und das Pfarrheim zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.