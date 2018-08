Kunst lockt in den Mehrgenerationenpark

Mehr als 60 Kinder nehmen an der Sommerakademie des Heimatvereins der Deutschen aus Russland teil

Mit Zeichenbslock und Bleistift bewaffnet: 15 Kinder nahmen gestern an der Sommerakademie in Molbergen teil und zeichneten den Mehgenerationenpark in Molbergen. Künstler Ivan Hutsul und Nadja Kurz schauten den Jungen und Mädchen über die Schulter. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. „Jetzt geht es erst einmal in den Mehrgenerationenpark. Packt eure Zeichen-Utensilien ein und los geht´s", fordert Ivan Hutsul 15 Kinder auf, die sich morgens um 10 Uhr in seinem Atelier eingefunden haben. Der Künstler leitet zusammen mit Nadja Kurz, Vorsitzende des Heimatvereins der Deutschen aus Russland, in den Ferien die Sommerakademie in Molbergen, bei der kleine Künstler die Möglichkeit erhalten, sich kreativ auszutoben.