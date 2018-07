Acht Bewohner ziehen ins Blockhaus

Alles aus Holz: In die gemütlichen, hellen Zimmer können die Bewohner auch ihre persönlichen Möbel mitbringen. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Hier ist eine Einrichtung entstanden, die es in dieser Form im Landkreis auf den ersten Blick nicht gibt“, lobte Bürgermeister Ludger Möller bei der Einweihung der neuen „Seniorenlandschaft Zur Hohen Feldstraße“ im Molberger Gewerbegebiet. „Jeder Bewohner kann hier individuell respektiert werden“, versprach Leiterin Wiebke Nillies. Gemeinsam mit Sebastian Schröder, der bereits in Hamburg einen Pflegedienst betreibt und das rustikale Blockhaus im Molberger Gewerbegebiet „Zur Hohen Feldstraße“ angemietet hat, eröffnete sie gleichzeitig den ambulanten Pflegedienst „Pflege-Engel“ . Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.