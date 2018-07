Diebstahl: Unter Vorwand ins Haus gekommen

Symbolfoto: dpa

Peheim (her). Weil sie vorgab, sich dringend die Hände waschen zu müssen, verschaffte sich eine Frau Zugang zur Wohnung einer 58-Jährigen in Peheim. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich die bislang Unbekannte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an der Tür. In gutem Glauben ließ die 58-Jährige die Unbekannte herein. Dort entwendete diese eine Geldbörse sowie eine Armbanduhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.



Die Unbekannte soll sehr groß, etwa 1,90 Meter, sein und ein elegantes Auftreten haben. Sie soll stabil und gepflegt sein. Die Haare waren dunkel und zu einem Zopf gebunden gewesen. Außerdem soll sie auffällig lange Fingernägel gehabt haben.



Nach Angaben der Beamten soll die Person auch in Molbergen versucht haben, mit dieser Masche in ein Wohnhaus zu gelangen. Dort wurde sie allerdings abgewiesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel. 04475/1565 entgegen.



Die Polizei rät an dieser Stelle, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Falls man helfen möchte, könnte man beispielsweise eine Schale mit Wasser sowie einen Lappen nach draußen reichen.