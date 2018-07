17 Ladesäulen im Landkreis Cloppenburg

Nehmen die neue Ladesäule in Molbergen in Betrieb: Landrat Johann Wimberg (von links), Bürgermeister Ludger Möller, Ralf Kuper, Leiter Netzregion Cloppenburg/Emsland und Michael Heidkamp, Vorstand Markt der EWE. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. „Ein Zeichen für die Umwelt“, findet Ludger Möller. Damit meint der Bürgermeister die Ladesäule für Elektroautos, die jüngst auf dem Parkplatz des Molberger Rathauses installiert wurde. Noch steckt sie in den Kinderschuhen, doch der Elektromobilität gehört die Zukunft. Die großen Autokonzerne arbeiten fieberhaft an der neuen Technologie, die ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz ist. Die Zulassungszahlen für Elektroautos steigen bundesweit kontinuierlich an, wenn auch langsam. Im Landkreis Cloppenburg sind aktuell 161 Elektrofahrzeuge gemeldet.



Weil die meisten E-Mobile bisher noch keine große Reichweite haben, müssen sie häufig mit Strom aufgetankt werden. Aus diesem Grund hat der Landkreis Cloppenburg in den vergangenen zwei Jahren 17 neue Ladesäulen in 12 Städten und Gemeinden installiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Molbergen:

18.07.2018 | Blumengeschäft leidet unter der Baustelle