Blumengeschäft leidet unter der Baustelle

Der seitliche Eingang ist nicht erreichbar: Wegen der Großbaustelle in Molbergens Ortsmitte bleiben in dem Blumenfachgeschäft „Bumenträume“ die Kunden weg. Für die Inhaber Uschi (von links) und Jonny Marx und ihre Angestellte Olga Baumann-Buschmühle ist das eine verheerende Situation. Fotos: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. „Nix los“, sagt Uschi Marx, Inhaberin des Blumenfachgeschäfts „Blumenträume“ auf die Frage, wie sich die Baustelle in Molbergens Ortsmitte bemerkbar macht. „Aber was sollen wir machen, da müssen wir eben durch“, fügt sie zugleich an. Und tatsächlich: In dem großen Laden ist nicht ein einziger Kunde.



Seit Anfang April laufen die Arbeiten für den neuen Kreisel – bis Ende November. Die Folgen für die Händler sind teilweise verheerend. „Morgens geht es noch, da kommen die jungen Männer, um Blumen zu kaufen, aber ab mittags könnte ich den Laden eigentlich dicht machen", erklärt sie.